Татьяна Мингалимова: «Выбираю темы, которые редко обсуждают по-честному»

Штрихи к портрету видеоблогера
О программе «Нежный редактор» на YouTube говорили недавно на «Эхе Москвы» Ирина Петровская и Ксения Ларина. О ведущей они сказали: «Таня Мингалимова — замечательная девушка, очень приятный человек. Она точно выстраивает отношения с героинями и готова к такому разговору». Сегодня Татьяна Мингалимова отвечает на вопросы ЖУРНАЛИСТА.
— Татьяна, расскажите об истории создания «Нежного редактора» и о том выпуске, о котором шла речь в программе «Человек из телевизора» на «Эхе Москвы».
— Через год после окончания института, в 2017 году, я открыла проект на YouTube-канале «Нежный редактор», который неожиданно для меня оказался очень популярным. В первые полгода на него подписалось 100 тысяч человек, еще через полгода года — полмиллиона, сейчас больше миллиона. Всего на канале сегодня 140 миллионов просмотров.
— Есть версия, что название вашей программы придумал Юрий Дудь в то время, когда вы с ним работали.
— Да, название придумал именно он. В конце 4-го курса я пришла на практику на «Матч ТВ», где и познакомилась с Юрой. В 2017 году он сделал свой YouTube-канал, через полгода после него открыла свой канал я. Тогда не было так много интервью, как сейчас, поэтому договориться с интересным спикером было не так сложно: не такая высокая конкуренция была.
— Вы одной из первых поняли, что на YouTube практически нет контента для женской аудитории. Вашими гостями в разное время были Жанна Бадоева, Юлия Топольницкая, Наталья Орейро, Ирина Хакамада. Люди не отказываются от ваших приглашений? Они в программах участвуют за деньги?
— Нет, это всегда бесплатно. Я не плачу никому за интервью. Люди часто сами пишут мне, рассказывают о каких-то важных событиях в своей жизни, например, у кого-то выходит новый альбом. Поскольку YouTube — площадка большая, всем интересно на ней высказаться. Естественно, мне приходится долго договариваться с гостями, но, как правило, все получается. Хотя бывают и отказы — это тоже нормально.
— На ту упомянутую на «Эхе Москвы» программу вы пригласили Елену Хангу, Юлию Меньшову, Лолиту и Марию Арбатову. Они тоже без проблем согласились?
— Ханга, Меньшова и Арбатова дали согласие на участие в программе, с ними удалось договориться довольно быстро. Лолита ввиду своей занятости из-за гастролей не смогла подключиться к общему разговору, ее я потом отдельно записала. В том выпуске мы обсуждали тему полового воспитания. Все мои гости в 90-е годы в телевизионных программах говорили «про это». Раньше на эту тему было значительно меньше информации, чем сейчас. И телевидение первым взялось за нее. В дневных эфирах можно было услышать откровенный разговор обо всем, что касалось сексуальной жизни человека. На Первом канале у Лолиты была программа «Без комплексов», Елена Ханга делала программу «Про это», где она говорила с гостями о девственности, эскорте и женских изменах. Была программа Юлии Меньшовой и Марии Арбатовой, где они поднимали тему феминизма.
— Я помню эти нашумевшие в свое время программы. Вы говорили со своими гостями об их отношении к этой теме сегодня?
— Программа называлась «Меньшова, Лолита, Ханга, Арбатова — как они говорили «Про это» в 90-е?». Главный вопрос, который я поставила в начале программы, звучал так: «Как вы считаете, сейчас такие программы возможны на телевидении и в YouTube?» У моих гостей на этот счет оказались разные мнения, поэтому эфир и получился очень интересный. Меньшова говорила, что сейчас на телевидении такие программы возможны, так как никто не может запретить об этом говорить и на YouTube, и на отдельных каналах, таких как ТНТ или «Пятница». Ханга выразила с ней несогласие. Она сказала, что сейчас на телевидении программы про секс трудно делать, так как найти героев будет гораздо сложнее, чем раньше. Арбатова говорила о том, что такие программы на самом деле есть. Просто они не так сориентированы на сексуальность. Они вписаны в более широкий жизненный контекст, в то время как в 90-е на телевидении говорили про «живое мясо». Все спорили, но при этом проявляли уважительное отношение друг к другу.
— Все следят за тем, как работает Юрий Дудь на YouTube. Всем своим видом он как бы говорит: «Смотрите, какой я крутой». А как вы себя позиционируете в своих программах?
— Я автор, продюсер, редактор, ведущая на канале. Все делаю сама.
— В команде нет необходимости? Или вы работаете так в целях экономии средств?
— У меня есть небольшая команда: монтажер, бильдредактор, креативный продюсер, который помогает мне с локациями и с договоренностями гостей, оператор, соответственно. Раньше я все делала сама, кроме операторской работы. Я, кстати, сама собираю себя на все эфиры, продюсирую, легко подбираю локации, нахожу темы и часто подсказываю их своим коллегам, веду программы. Но в последнее время из кадра постепенно ухожу. Я эмпатичный человек, поэтому для меня главное — понять своего собеседника, а забота о собственном образе зачастую мешает этому.
Когда ты учишься, тебе хочется попробовать себя в кадре, чтобы тебя было видно как интервьюера. Мне хватило небольшой популярности, которая у меня появилась, чтобы понять, что в этом нет каких-либо преимуществ и бонусов. Хочется вообще уйти за кадр, потому что наигралась. Больше работать на продукт, а не на себя, и не фокусироваться на собственном образе. Сегодня я начала больше думать над темами и работать с интересными спикерами. Для меня стала важна работа на подготовительном этапе: продюсирование, редактура. Поэтому я позиционирую себя, скорее всего, как автор.
— Я прочитала о вас, что в 2019 году вы как российский видеоблогер и стример вошли в список «30 самых перспективных россиян моложе 30 лет» в категории «Новые медиа» по версии издания Forbes. Несомненно, это высокая оценка. Вместе с тем вы учились на журналиста.
— Часто приходится слышать от коллег: не называйте меня блогером, я журналист. У меня нет такого категорического разделения. Вместе с тем сегодня блогером является каждый второй, это определяется большим разнообразием блогов: кулинария, путешествия, видеоигры, автомобили и др. Поэтому, наверное, важно осознавать свою специфику. Я блогер-журналист. Такое самоопределение стало возможно, потому что профессия журналиста приобретает гибридный характер. Человек, который ведет свой блог, может работать так же, как журналист, стараясь представлять объективно информацию, но, в отличие от журналиста, блогер свободен от политики, которую проводит редакция СМИ. Вместе с тем блогер с образованием журналиста знаком не понаслышке с технологическими и этическими правилами и нормами, о которых простой блогер мало что слышал. Например, что нельзя фотографировать детей без согласия их родителей или официальных представителей и другое.
— Какие личностные качества нужно иметь, чтобы стать популярным блогером?
— Наверное, целеустремленность и желание общаться с людьми. Я не москвичка. Мое детство прошло в маленьком городе Тюменской области. Как-то так получилось, что я очень рано определилась с выбором профессии. После школы я поступила в Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино». Во время учебы старалась участвовать в различных проектах для каналов «Москва-24», «Восьмой канал», «Матч ТВ». Была фанатом интервью. В свое время пересмотрела все интервью Познера, постоянно смотрела «Собчак живьем» на «Дожде». Кстати, с Познером я познакомилась, будучи еще студенткой.
— Насколько я поняла, вас больше интересуют социальные темы в разрезе неблагополучия людей, как, например, «жизнь без отца».
— Вовсе нет. У меня недавно вышел фильм про хороших отцов «Хороший папа — как им стать?». Моими гостями были Варламов, Кукояка, Зицер, Стариковы и Красильщик. У нас в России часто мужчины подступаются к детям, когда те уже подросли. А это не очень хорошо, потому что у ребенка не возникает связи с отцом. Мои гости на примерах из своей жизни ответили на вопросы: кто такой хороший отец? Есть ли разница между ролями отца и матери в жизни ребенка? Фильм получился очень добрый и душевный.
— Как вы вышли на социальную проблематику в таком «нежном» возрасте?
— Мне изначально были интересны темы, о которых мало говорят в обществе. У меня недавно вышел фильм про неженские профессии. У нас есть список запрещенных для женщин профессий. Многие до сих пор считают, что женщины не должны заниматься опасной работой. И мне это очень не нравится, потому что я считаю, что нужно брать на работу человека не по принадлежности к полу, а по его способностям. И мои героини это подтвердили. Я поговорила с Екатериной Набойченко, гонщицей-дрифтером, Елизаветой Филиной, пилотом, Натальей Шевалье, спасателем-водолазом, Анастасией Табуйко, маркшейдером на шахте. И все они очень гордятся своей профессией. Посмотрев фильм, многие потом писали в комментариях: «Никогда бы не подумал, что женщина может работать в шахте или быть спасателем». Поэтому я выбираю темы, которые редко обсуждают по-честному в обществе.
— То, что вы делаете как видеоблогер, — тяжелый труд. Нужно самой все организовать, пробить, договориться. А не хотелось ли прийти, например, на Первый канал и просто работать в структуре, где все отлажено?
— Это сложный вопрос. С одной стороны, мне тяжело работать, постоянно находясь в поиске интересных тем и героев. Потому что ты сам за все отвечаешь. Если ты завтра тему не придумаешь или не сможешь продюсировать, то у тебя выпуска не будет. Ты единственный, кто в ответе за все. Безусловно, легче работать на кого-то, когда ты отвечаешь только за свой участок работы, а не за все подряд. Ты спокойно приходишь домой, и — работа работой, а жизнь жизнью. А тут получается, что работа становится жизнью. Но пока я не уверена, что смогу работать, если мне будут предлагать темы или будут отвергать мои.
— Вы изменились как человек за время работы над собственными программами?
— Мне кажется, что нет, хотя стала более эмпатичной и более ранимой. Когда я начинала работать, мне говорили, что я задаю дерзкие вопросы. Сегодня я такие вопросы уже не задам. Журналистика помогает преодолеть личный эгоизм. Учит лучше видеть людей вокруг.