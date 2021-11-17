Татьяна Мингалимова: «Выбираю темы, которые редко обсуждают по-честному»

О программе «Нежный редактор» на YouTube говорили недавно на «Эхе Москвы» Ирина Петровская и Ксения Ларина. О ведущей они сказали: «Таня Мингалимова — замечательная девушка, очень приятный человек. Она точно выстраивает отношения с героинями и готова к такому разговору». Сегодня Татьяна Мингалимова отвечает на вопросы ЖУРНАЛИСТА.

— Татьяна, расскажите об истории создания «Нежного редактора» и о том выпуске, о котором шла речь в программе «Человек из телевизора» на «Эхе Москвы».

— Через год после окончания института, в 2017 году, я открыла проект на YouTube-канале «Нежный редактор», который неожиданно для меня оказался очень популярным. В первые полгода на него подписалось 100 тысяч человек, еще через полгода года — полмиллиона, сейчас больше миллиона. Всего на канале сегодня 140 миллионов просмотров.

— Есть версия, что название вашей программы придумал Юрий Дудь в то время, когда вы с ним работали.

— Да, название придумал именно он. В конце 4-го курса я пришла на практику на «Матч ТВ», где и познакомилась с Юрой. В 2017 году он сделал свой YouTube-канал, через полгода после него открыла свой канал я. Тогда не было так много интервью, как сейчас, поэтому договориться с интересным спикером было не так сложно: не такая высокая конкуренция была.

— Вы одной из первых поняли, что на YouTube практически нет контента для женской аудитории. Вашими гостями в разное время были Жанна Бадоева, Юлия Топольницкая, Наталья Орейро, Ирина Хакамада. Люди не отказываются от ваших приглашений? Они в программах участвуют за деньги?

— Нет, это всегда бесплатно. Я не плачу никому за интервью. Люди часто сами пишут мне, рассказывают о каких-то важных событиях в своей жизни, например, у кого-то выходит новый альбом. Поскольку YouTube — площадка большая, всем интересно на ней высказаться. Естественно, мне приходится долго договариваться с гостями, но, как правило, все получается. Хотя бывают и отказы — это тоже нормально.

— На ту упомянутую на «Эхе Москвы» программу вы пригласили Елену Хангу, Юлию Меньшову, Лолиту и Марию Арбатову. Они тоже без проблем согласились?

— Ханга, Меньшова и Арбатова дали согласие на участие в программе, с ними удалось договориться довольно быстро. Лолита ввиду своей занятости из-за гастролей не смогла подключиться к общему разговору, ее я потом отдельно записала. В том выпуске мы обсуждали тему полового воспитания. Все мои гости в 90-е годы в телевизионных программах говорили «про это». Раньше на эту тему было значительно меньше информации, чем сейчас. И телевидение первым взялось за нее. В дневных эфирах можно было услышать откровенный разговор обо всем, что касалось сексуальной жизни человека. На Первом канале у Лолиты была программа «Без комплексов», Елена Ханга делала программу «Про это», где она говорила с гостями о девственности, эскорте и женских изменах. Была программа Юлии Меньшовой и Марии Арбатовой, где они поднимали тему феминизма.

— Я помню эти нашумевшие в свое время программы. Вы говорили со своими гостями об их отношении к этой теме сегодня?

— Программа называлась «Меньшова, Лолита, Ханга, Арбатова — как они говорили «Про это» в 90-е?». Главный вопрос, который я поставила в начале программы, звучал так: «Как вы считаете, сейчас такие программы возможны на телевидении и в YouTube?» У моих гостей на этот счет оказались разные мнения, поэтому эфир и получился очень интересный. Меньшова говорила, что сейчас на телевидении такие программы возможны, так как никто не может запретить об этом говорить и на YouTube, и на отдельных каналах, таких как ТНТ или «Пятница». Ханга выразила с ней несогласие. Она сказала, что сейчас на телевидении программы про секс трудно делать, так как найти героев будет гораздо сложнее, чем раньше. Арбатова говорила о том, что такие программы на самом деле есть. Просто они не так сориентированы на сексуальность. Они вписаны в более широкий жизненный контекст, в то время как в 90-е на телевидении говорили про «живое мясо». Все спорили, но при этом проявляли уважительное отношение друг к другу.

— Все следят за тем, как работает Юрий Дудь на YouTube. Всем своим видом он как бы говорит: «Смотрите, какой я крутой». А как вы себя позиционируете в своих программах?

— Я автор, продюсер, редактор, ведущая на канале. Все делаю сама.

— В команде нет необходимости? Или вы работаете так в целях экономии средств?

— У меня есть небольшая команда: монтажер, бильдредактор, креативный продюсер, который помогает мне с локациями и с договоренностями гостей, оператор, соответственно. Раньше я все делала сама, кроме операторской работы. Я, кстати, сама собираю себя на все эфиры, продюсирую, легко подбираю локации, нахожу темы и часто подсказываю их своим коллегам, веду программы. Но в последнее время из кадра постепенно ухожу. Я эмпатичный человек, поэтому для меня главное — понять своего собеседника, а забота о собственном образе зачастую мешает этому.