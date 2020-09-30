Мининформ Белоруссии лишил TUT.BY статуса сетевого издания

Мининформ Белоруссии лишил с 1 октября местный портал TUT.BY статуса сетевого издания. Заявление опубликовано на сайте издания.

«Приказом министра информации Игоря Луцкого от 29 сентября, который получила редакция, для TUT.BY приостановлена возможность использовать с 1 октября 2020 года статус сетевого издания», — говорится в сообщении издания.

Также указывается, что портал продолжит работу.

«По приказу министра, с 1 октября TUT.BY утратит статус СМИ. При этом мы по-прежнему будем работать как интернет-ресурс без статуса СМИ», — добавили представители TUT.BY.

Они напомнили, что статус СМИ дает некоторые преимущества, в частности, возможность на законных основаниях присутствовать в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию.

Ранее издание получило четыре предупреждения от ведомства в связи с различными публикациями.