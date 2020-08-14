Мининформ Белоруссии осудил насилие против СМИ во время протестов

Глава Мининформа Белоруссии Игорь Луцкий заявил, что осуждает насилие в отношении сотрудников СМИ во время акций протеста в республике.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда состоялись президентские выборы. В ходе протестов зафиксированы многочисленные случаи силового воздействия на журналистов. В частности, сотрудники ОМОНа в Минске побили дубинками водителя и журналиста белорусской «Комсомольской правды», причем последний был в жилете с надписью «Пресса», представился и показал аккредитацию. Во вторник силовики напали на троих журналистов русской службы Би-би-си в Минске, причем, по утверждению СМИ, у всех сотрудников были аккредитации, выданные МИД Белоруссии, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями. Также, по данным Белорусской ассоциации журналистов, в Минске с применением силы задержали двух сотрудников портала Onliner.

Ранее в другие дни сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Ильи Питалева, журналиста Znak.com Никиты Телиженко, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов Sputnik Беларусь Евгения Олейника и Инны Гришук, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока. Во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым, после того, как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Как заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, любые атаки на представителей СМИ незаконны, все задержанные в Белоруссии журналисты «должны быть отпущены безо всяких условий», а отсутствие аккредитации «не является основанием для многочасового удержания». Глава СЖР Владимир Соловьев сообщил, что в Белоруссии так или иначе пострадали более 50 корреспондентов, в том числе и российских СМИ.