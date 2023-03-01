Мининформ: в Беларуси создано шесть новых медиахолдингов

В Беларуси созданы и уже успешно работают шесть региональных медиахолдингов, идет работа над новыми, заявил на заседании коллегии Мининформа во вторник министр информации Владимир Перцов.

Он отметил, что такие укрупненные редакции появились в Бресте, Пинске, Шклове, Бобруйске и две – в Витебске. По его словам, в данный момент ведется работа по созданию еще одного холдинга на базе «Гродненской правды». В скором времени такие медиаструктуры будут созданы в каждой области.

Перцов подчеркнул, что проведенная оптимизация в районных редакциях газет, журналов, ТВ и радио позволила заметно улучшить качество контента, дизайн, верстку и, что важно, уменьшить их расходы.