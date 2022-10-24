Министерство юстиции добавило новые строки в реестр иноагентов

Окт 24, 2022

В пятницу, 21 октября, Минюст традиционно обновил реестр иностранных агентов.

В список СМИ-иноагентов внесли:

•   Михаила Зыгаря*, бывшего главреда телеканала «Дождь»*;

•   Общество с ограниченной ответственностью «Иновещание»*.

В реестре физических лиц-иноагентов оказались следующие:

•   Руслан Габбасов**, колумнист;

   Семен Кочкин**;

•   Илья Шуманов**, глава «Трансперенси Интернешнл Россия»***;

•   Илья Пономарев**, бывший депутат Государственной думы;

•   Александр Роднянский**, продюсер;

•   Татьяна Фельгенгауэр (Шадрина)**, журналистка;

•   Катерина Босов**;

•   Александр Плющев**, журналист.

 

*Внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Внесены Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента

***Внесено Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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