Министерство юстиции добавило новые строки в реестр иноагентов

В пятницу, 21 октября, Минюст традиционно обновил реестр иностранных агентов.
В список СМИ-иноагентов внесли:
• Михаила Зыгаря*, бывшего главреда телеканала «Дождь»*;
• Общество с ограниченной ответственностью «Иновещание»*.
В реестре физических лиц-иноагентов оказались следующие:
• Руслан Габбасов**, колумнист;
• Семен Кочкин**;
• Илья Шуманов**, глава «Трансперенси Интернешнл Россия»***;
• Илья Пономарев**, бывший депутат Государственной думы;
• Александр Роднянский**, продюсер;
• Татьяна Фельгенгауэр (Шадрина)**, журналистка;
• Катерина Босов**;
• Александр Плющев**, журналист.
*Внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента
**Внесены Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента
***Внесено Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента