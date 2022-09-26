Министерство юстиции пополнило список иноагентов

23 сентября, в пятницу, Минюст традиционно расширил список иностранных агентов. В реестр физлиц-иноагентов внесли четыре человека:
— Дмитрий Иванов*;
— Даниил Кен* — глава организации «Альянс учителей»
— Роман Цимбалюк* — украинский журналист;
— Александр Кушнарь* — главный редактор сайта Newsader, бывший журналист «Радио Свобода»**.
Как и в прошлые разы, в качестве источника финансирования указана Украина. Причина — «осуществление политической деятельности».
*Внесены Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
**Внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента