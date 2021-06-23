Министерство юстиций начало масштабную проверку деятельности Белорусской ассоциации журналистов. Данная информация была опубликована на сайте БАЖ.

Министерство юстиций начало проверку деятельности Белорусской ассоциации журналистов. В письме, которое было отправлено в организацию в понедельник, 21 июня, говорится о предоставлении в управление по вопросам некоммерческих организаций за две недели тысяч документов за период с 1 января 2018 года и по настоящий момент, - написано в сообщении БАЖ.

В организации добавили, что среди документов, которые необходимо предоставить в Министерство юстиций, - списки членов ассоциации журналистов, заявки на вступление в БАЖ, все входящие, а также исходящие письма за данный период, все финансовые документы и другое.