Министерство юстиций начало проверку деятельности Белорусской ассоциации журналистов

Июн 23, 2021

Министерство юстиций начало масштабную проверку деятельности Белорусской ассоциации журналистов. Данная информация была опубликована на сайте БАЖ.

Министерство юстиций начало проверку деятельности Белорусской ассоциации журналистов. В письме, которое было отправлено в организацию в понедельник, 21 июня, говорится о предоставлении в управление по вопросам некоммерческих организаций за две недели тысяч документов за период с 1 января 2018 года и по настоящий момент, - написано в сообщении БАЖ.

В организации добавили, что среди документов, которые необходимо предоставить в Министерство юстиций, - списки членов ассоциации журналистов, заявки на вступление в БАЖ, все входящие, а также исходящие письма за данный период, все финансовые документы и другое.

Источник: Комсомольская правда
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