Министр печати Чечни потребовал закрыть «Новую газету»

Министр печати Чечни, помощник главы республики Ахмед Дудаев потребовал закрыть «Новую газету». Причина в публикации расследования о Чечне. Помощник Кадырова обвиняет авторов в «сочинительстве фейков». Заявление со своим требованием Дудаев опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Жители Чеченской Республики сегодня справедливо требуют у руководства страны и региона принять меры в рамках российского и международного права, чтобы прекратить откровенно враждебную деятельность этого издания по отношению к чеченскому народу. Журналистское сообщество Чеченской Республики полностью солидарно с мнением жителей республики и стоит на защите их интересов и прав» — пишет Ахмед Дудаев в своем посте.

15 марта «Новая газета» опубликовала расследование «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей». Бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции им. Ахмата Кадырова МВД по ЧР Сулейман Гезмахмаев рассказал «Новой», что в республике проводились внесудебные казни. Как утверждает Сулейман, в 2017 году он охранял задержанных, которые позднее были убиты.

В этот же день на офис «Новой газеты» в Москве была совершена «химическая атака». Сотрудники редакции почувствовали резкий химический запах. Мосгаз заявил «Новой», что утечек газа в окрестностях не обнаружено. Вечером 15 марта в Telegram-канале «Новости Москвы» появилось видео с камеры наблюдения возле офиса «Новой», на котором сотрудник «Яндекс Еды» предположительно пускает газ.

17 марта в Грозном прошел митинг, участники которого потребовали закрыть «Новую газету».