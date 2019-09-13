Министр спорта России надеется на возрождение радиостанции «Спорт FM»

Вопрос возрождения радиостанции «Спорт FM», переформатированной в музыкальную радиостанцию, находится в процессе обсуждения. Об этом на пресс-конференции, посвященной форуму «Россия — спортивная держава», сообщил министр спорта РФ Павел Колобков:

Вопрос возрождения «Спорт FM» обсуждается, мы надеемся возродить радиостанцию. Радиостанция не ликвидирована, она переформатирована, но сейчас информация о спорте занимает не более 10 процентов эфира.

Это была хорошая радиостанция, у который была своя аудитория. Много новостей, когда не было возможности заглянуть в интернет, многие получали там. Такая радиостанция необходима, но для этого нужно решить ряд вопросов. В том числе и вопрос частоты радиоволны.