Минкомсвязь не поддержало инициативу по разблокировке Telegram

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не поддержало идею о разблокировке мессенджера Telegram, сообщает «Интерфакс», со ссылкой на соответствующий документ.

Ранее депутаты Государственной думы от «Справедливой России» предложили запретить блокировку коммуникационных сервисов, с помощью которых госорганы распространяют официальную информацию во время чрезвычайных ситуаций и в период повышенной готовности.

В Минкомсвязи мотивировали свой отказ возможным злоупотреблением разработчиков таких сервисов. По мнению ведомства, в законопроекте отсутствуют четкие критерии установления тех интернет-ресурсов, в отношении которых может быть введено исключение в виде запрета блокировки.

Также «законопроект не содержит механизма реализации, определяющего субъекта, уполномоченного на принятие решения о прекращении ограничения доступа, а также порядок преодоления судебного решения по блокировке информационного ресурса организатора распространения информации в сети интернет», отмечается в отзыве.