Минкомсвязь обсуждает бесплатный доступ для россиян к соцсетям и мессенджерам

Минкомсвязь России обсуждает механизм бесплатного доступа к поисковикам, соцсетям и мессенджерам. Ранее министерство сообщило, что доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти с марта будет бесплатным.

«Обсуждается. Нужно выработать механизм компенсаций»,— сказал журналистам пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков, отвечая на вопрос о бесплатном доступе к соцсетям, мессенджерам и поисковикам (цитата по ТАСС). Господин Новиков отметил, что, вопрос компенсации средств операторам на обеспечение доступа к порталу «Госуслуги» и сайтам ведомств не обсуждается.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил реализовать проект «Доступный интернет», согласно которому у жителей страны будет бесплатный доступ к социально-значимым российским интернет-сервисам.