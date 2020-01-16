Минкомсвязь подготовит меры по бесплатному доступу к российским интернет-ресурсам

Минкомсвязь России уточнит параметры задачи по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, которую озвучил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом сообщили журналистам пресс-секретарь министерства Евгений Новиков.

Ранее глава государства предложил подготовить проект «Доступный интернет» по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, поскольку, по словам Путина, интернет сегодня стал повседневной необходимостью для граждан. По словам президента, сегодня Россия — одна из немногих стран в мире, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы.