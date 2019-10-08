Минкомсвязь решила изменить закон о СМИ для поддержки развлекательного ТВ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций решило подкорректировать ст. 32.1 закона «О СМИ». Новые поправки расширят список «обязательных общедоступных» каналов вдвое.

Документ можно просмотреть на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов. Подобные каналы кабельные и спутниковые операторы распространяют, не взымая плату за услуги.

Сейчас ими являются десять каналов первого цифрового мультиплекса: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», «Карусель» и «Общественное телевидение России».

Второй цифровой мультиплекс включает коммерческие, преимущественно развлекательные телеканалы: СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», РЕН ТВ, «Звезда», «Мир» и «Спас».

Пока что государство субсидирует из федерального бюджета вещателям первого мультиплекса распространение в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек. Законопроект же предлагает оказывать подобную поддержку и представителям второго мультиплекса, для которых, по словам Минкомсвязи, вещание в небольших городах «является существенным экономическим обременением».

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин отказался комментировать опубликованные поправки: «Мы работу над [федеральным] бюджетом не комментируем и на кофейной гуще не гадаем. Будет принят документ — поговорим».

Если каналам второго мультиплекса будут компенсировать затраты на вещание в малых городах, субсидии из федерального бюджета десяти вещателям, составят порядка 11 млрд руб.