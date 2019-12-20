Минкомсвязи назвало дату тестирования «суверенного рунета» по всей России

Минкомсвязи направило операторам связи и министерствам указания о проведении по всей России учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете», сообщил представитель ведомства Евгений Новиков. Учения пройдут 23 декабря:

Отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах, обычные пользователи учения не заметят.

В документе ведомства не говорится, где расположены эти объекты и с каким оборудованием будут работать операторы. Во время учений будут проверяться целостность, устойчивость функционирования и безопасность интернета, «интернета вещей» и различных сегментов сетей связи общего пользования — фиксированной и мобильной — к негативным внешним воздействиям, пояснил Новиков.

Среди целей учений заявлены в том числе проверка возможности перехвата абонентского трафика, раскрытия информации об абоненте и блокировки для него услуг связи. Они носят «исследовательский характер», подчеркнули в ведомстве. О результатах Минкомсвязи сообщит позже.