Минкомсвязи предложило уточнить положение закона об иностранном владении СМИ

Минкомсвязи подготовило поправки в закон «О СМИ» в части ограничений иностранного владения российскими средствами массовой информации.

В поправках уточняются ограничения, связанные с учреждением и владением СМИ иностранцами и лицами с двойным гражданством, изложенные в ст. 19.1 закона «О СМИ». В частности, предлагается исключить из статьи слово «участник» и упростить корпоративную схему ограничений, накладываемых законом на владение СМИ.

В действующей редакции закона иностранцы или лица с двойным гражданством не могут выступать учредителями СМИ, владеть или контролировать другими способами «более 20 процентов долей (акций) в уставном капитале лица, являющегося участником (членом, акционером) учредителя средства массовой информации». В связи с данной нормой у Роскомнадзора в 2017 году были претензии к ЗАО «Эхо Москвы», которое, приводя структуру в соответствие с законом, уменьшило иностранное владение в капитале до 19,2 %.

Вместе с тем, как разъяснил тогда пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, «у самого учредителя СМИ не может быть иностранного акционера, даже в пределах 20 %». Он пояснил, что такой акционер может быть только у российской компании, владеющей учредителем СМИ.

Тогда главред «Эха» Алексей Венедиктов обещал обратиться в Конституционный суд, так как, по его словам, закон предусматривал снижение доли иностранного владения до 20 %, а фактически радиостанцию вынудили довести ее до нуля.

Теперь же Минкомсвязи с подачи Конституционного суда вносит ясность в этот вопрос: в подготовленных поправках в тексте статьи 19.1 ограничения будут касаться только доли в капитале самого учредителя СМИ, словосочетание «участник (член, акционер) учредителя» в тексте закона исключается.

В документе уточняется, что в случае несоответствия владельца СМИ этим требованиям его корпоративные права, предусмотренные Гражданским кодексом, ограничиваются не полностью, как в действующем законе, а только в пределах, превышающих разрешенный размер его участия, то есть превышающих 20 %.

С момента вступления закона в силу изменить структуру владельцев пришлось крупнейшим издательским домам и медиа-холдингам: «Бизнес Ньюс Медиа» (издает «Ведомости»), Independent media, Hearst Shkulev Media, Axel Springer (издает Forbes), «СТС-Медиа», радиостанции «Эхо Москвы», а также телеканалам, среди которых Первый канал.