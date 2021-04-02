Минкомсвязи расширил список лиц, которым запрещено учреждать СМИ

Минкомсвязи России разработало поправки в закон «О средствах массовой информации», расширяющие список ограничений по учреждению СМИ. Законопроект размещен на портале нормативных правовых актов. Цель поправок сформулирована так: «В целях минимизации возможностей деструктивного влияния на российское информационное пространство».

Поправками планируется запретить учреждать СМИ людям, имеющим судимости за преступления, связанные с осуществлением террористической деятельности, изготовлением и оборотом порнографических материалов или предметов, распространением сведений, составляющих государственную тайну, и незаконным оборотом наркотических средств.

Как уточняет телеграм-канал «Сетевые свободы», сейчас закон запрещает быть учредителями СМИ: иностранцам, постоянно не проживающим в России (кроме того, для иностранцев есть ограничения по доле участия, а также полный запрет на учреждение вещательных СМИ для иностранных граждан и организаций); лицам, отбывающим наказание или имеющим судимость за преступления, совершенные в интернете, или за экстремизм; несовершеннолетним и недееспособным гражданам; запрещенным объединениям.