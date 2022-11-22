Минкультуры отзывает из проката фильмы частных киностудий с пропагандой ЛГБТ

Министерство культуры России отзывает уже выданные прокатные удостоверения у фильмов, которые нарушают законодательно установленный запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом сообщила в понедельник заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная.

«Мы не будем давать прокатное удостоверение [фильмам с пропагандой ЛГБТ, снятым на частные средства]. Или будем его отзывать, если, к примеру, речь идёт о том, что уже сейчас выдано. Мы много уже отзываем, эта работа ведется, просто мы ее не выпячиваем», — отметила Преподобная на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, на котором рассмотрели подготовленный ко второму чтению законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Кроме того, заместитель министра культуры подтвердила готовность ведомства приступить к реализации закона с 1 января в случае его принятия. «Мы не видим со своей позиции таких сложностей, с которыми мы могли бы столкнуться. Естественно, мы понимали, что закон вступит в силу фактически с момента опубликования. Мы из этого исходили, поэтому готовы», — пояснила Преподобная.

Напомним, 27 октября Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.