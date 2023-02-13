Минкультуры предложило учредить Национальную премию в области детской литературы

Минкультуры РФ предлагает учредить Национальную премию в области детской и подростковой литературы. Соответствующий проект приказа опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, премию предлагается учредить для поиска и поощрения внесших существенный вклад в художественную культуру России авторов, иллюстраторов и издателей литературных произведений на русском языке для детей и подростков, а также для повышения социальной значимости современной отечественной литературы для детей, привлечения к ней читательского и общественного внимания.

Проведение организационно-технических мероприятий в рамках присуждения премии будет осуществляться Российской государственной детской библиотекой.

Премия будет включать в себя семь номинаций: за вклад в развитие детской литературы, за лучшие прозаические произведения для детей и подростков (две номинации), за лучшие поэтические произведения для детей и подростков (две номинации), за лучшую иллюстрированную книгу для детей и подростков, за лучший издательский проект для детей и подростков.

Награды будут включать в себя памятную статуэтку, диплом и денежное вознаграждение. Так, за победу в номинации «За вклад в развитие детской литературы» предлагается установить вознаграждение 2 млн рублей, за победу в остальных номинациях — 1,5 млн рублей.