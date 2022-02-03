Минкультуры предложило ввести налоговые льготы по примеру ИТ-отрасли для кино, видео, игр, СМИ и других

Минкультуры разработало меры по привлечению инвестиций в креативные сферы и стимулированию предпринимательской активности в ней. Работу над планом мероприятий ведомство должно закончить 1 марта 2022 года.

Минкультуры предлагает

Ввести единый налоговый режим для всех субъектов креативного предпринимательства и установить его на уровне, который действует для ИТ-индустрии.

Налоговый маневр для ИТ-отрасли действует в России с января 2021 года. Он снижает ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку по страховым взносам — с 14% до 7,6%. При этом 90% выручки ИТ-компании должно приходиться на разработку и продажу ПО.

Минкультуры предлагает ввести перечень льгот по налогу на прибыль и имущество — например, не относить к доходам инвестиции в создание творческих продуктов.

Также ведомство хочет ввести налоговые льготы на арендную плату государственного и муниципального имущества, чтобы простимулировать развитие инфраструктуры. Всего в плане Минкультуры более 50 мер.