Минкультуры призвало увеличить число занятых в креативных индустриях

Увеличение количества занятых в креативных индустриях специалистов до 15% является одной из целей по развитию этого сектора. Об этом в среду сообщила в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

«Мы поставили перед собой очень амбициозные цели, их три. Во-первых, довести уровень импортозамещения до положительного сальдо экспорта и импорта. Второе — увеличить количество занятых в креативных индустриях до 15% к 2030 году. На момент 2020 года, когда мы рассчитывали эти показатели, он составлял 4,7%. Третье – увеличить вклад ВВП до 6%», — сказала Ярилова на дискуссии «Креативизация экономики: развитие национальных проектов, продуктов и брендов».

В сентябре 2021 года председатель правительства Михаил Мишустин впервые утвердил концепцию развития творческих (креативных) индустрий в России до 2030 года. К креативным индустриям относят такие виды деятельности, как дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-дизайн, наука и технологии, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр и компьютерная графика, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, архитектура и урбанистика.

«Сектор креативных индустрий активно развивается. Когда мы взяли ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности — прим. ТАСС) и посмотрели в ретроспективе от 2017 до 2020 годов, как развивается этот сектор, мы увидели, что он вырос практически в два раза. За креативными индустриями большое будущее», — подчеркнула замминистра культуры.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир — новые возможности». В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, «Лекарственная безопасность», «ПМЭФ Юниор» и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.