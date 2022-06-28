Минкультуры составило рейтинг самых читающих регионов России

Первое место в нем занимает Магаданская область.

Рейтинг составлен на основании статистических данных за прошлый год. Они показывают 15,3 тысяч книг, выданных из библиотеки, на одну тысячу жителей Магаданской области. Второе место в списке любителей почитать занимает Чукотский автономный округ. Жители этой территории России брали в библиотеках 15,1 тысяч книжных изданий. Далее в тройке лидеров Кировская область с показателем 13 тысяч.

Последними в списке оказались жители столицы. Они берут в библиотеках всего 2,1 тыс. печатных изданий на тысячу населения. Мало востребованы библиотеки также в Ингушетии и Чечне.

Представители министерства культуры отмечают тенденцию к снижению спроса на печатные издания. Среди читающих в основном остаются учащиеся школ и вузов, а также инженеры и работающие с книгами граждане.