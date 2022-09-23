Минобороны России отсрочило мобилизацию журналистов, финансистов и IT-специалистов

В целях обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, в том числе и финансовой системы России было принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, сообщили в пятницу в Минобороны России.
Частичной мобилизации не подлежат сотрудники в следующих организациях:
— в аккредитованных IT-компаниях, «задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечении функционирования информационной инфраструктуры»;
— в операторах связи, которые задействованы «в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации»;
— в аккредитованных СМИ, радиовещателях, телеканалах, которые задействованы в производстве и дистрибуции продукции СМИ;
— в организациях, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка», а также в тех компаниях, которые связаны с управлением банковской ликвидностью и обращением наличных денег.
В Минцфиры уточнили, что речь идет о тех, кто имеет высшее образование по соответствующим специальностям и работает полный день.
Источник: Ведомости