Минобороны России отсрочило мобилизацию журналистов, финансистов и IT-специалистов

В целях обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, в том числе и финансовой системы России было принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, сообщили в пятницу в Минобороны России.

Частичной мобилизации не подлежат сотрудники в следующих организациях:

— в аккредитованных IT-компаниях, «задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечении функционирования информационной инфраструктуры»;

— в операторах связи, которые задействованы «в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации»;

— в аккредитованных СМИ, радиовещателях, телеканалах, которые задействованы в производстве и дистрибуции продукции СМИ;

— в организациях, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка», а также в тех компаниях, которые связаны с управлением банковской ликвидностью и обращением наличных денег.

В Минцфиры уточнили, что речь идет о тех, кто имеет высшее образование по соответствующим специальностям и работает полный день.