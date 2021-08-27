Минобрнауки составило рейтинг активности российских университетов в СМИ

Минобрнауки назвало рейтинг самых активных российских университетов в СМИ и соцсетях. В список вошли учебные заведения, подведомственные Министерству.

Рейтинг составлялся на основе трех показателей: эффективность работы вуза со СМИ, соцсетями и официальным сайтом. В первом показателе учитывалось число публикаций об университете и его сотрудниках в СМИ. Второй показатель проверял наличие у вуза аккаунтов в восьми популярных соцсетях. Третий, в свою очередь, выявлял аудиторию сайта образовательного учреждения и время, которое она на нем проводит.

Первое место занял Дальневосточный федеральный университет. Его средний балл в рейтинге — 54,1. В пятерку вузов также вошли Уральский федеральный университет, Московский физико-технический институт, Российский университет дружбы народов и Казанский федеральный университет.