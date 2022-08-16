Минпромторг РФ начинает отбор компаний для получения субсидии на ТВ-рекламу

Минпромторг РФ 18 августа начнет отбор компаний непродовольственного потребительского сегмента для распределения субсидий на рекламу российских товаров. Окончание приема заявок — 2 сентября. Ранее сообщалось, что власти России выделят 500 млн рублей на субсидирование рекламы российских брендов.

Компании, попавшие в реестр российских производителей по итогам отбора, смогут получить субсидии на размещение рекламы на телевидении. Постановление правительства о субсидировании российских товаров было принято в июле этого года. Софинансирование 50% расходов производителей для размещения рекламы на телевидении будет выполняться через АНО «Национальные приоритеты». Представители МСП могут рассчитывать на совместное финансирование до 70% расходов на размещение рекламы.

Однако получение субсидии связано с рядом нюансов. Так, компании должны предоставлять в ведомство в течение трех лет начиная с 2023 года не позднее 30 марта отчет в свободной форме, где будет указана полученная выручка. «При этом компании должны предоставлять в ведомство в течение трех лет начиная с 2023 года не позднее 30 марта отчет в свободной форме, где будет указана полученная выручка. Объем выручки, полученной от реализации товара, должен превысить не менее чем в пять раз расходы на софинансирование затрат на рекламу», — отметили в Минпромторге.