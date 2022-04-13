Минпросвещения опубликовало основные правила русской орфографии

Минпросвещения вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства РФ «Об основных правилах русской орфографии». Это второй подобный документ за последние полгода.

Проект правительственного постановления «Об утверждении основных правил русской орфографии» Минпросвещения РФ опубликовало на сайте regulation.gov.ru. 162-страничный документ состоит из четырех основных глав, в которых перечисляются правописание гласных и согласных, твердого и мягкого знаков в словах, буквы «й», «традиционные написания» и «морфолого-графические аналоги».