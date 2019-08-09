Минпросвещения создаст видеоканал для популяризации русского языка

Минпросвещения планирует создать видеоканал для продвижения и популяризации русского языка, рассказала глава министерства Ольга Васильева на заседании межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка:

Помимо очного образования мы не забываем и о развитии онлайн-курсов по изучению русского языка, планируется создание просветительского видеоканала, посвященного продвижению и популяризации русского языка.

Глава министерства также рассказала о разработке учебно-методических комплектов для обучения русскому как иностранному языку в ряде стран СНГ, Словакии, Греции, а также в арабских странах.

Для развития кадрового потенциала предусмотрено проведение курсов повышения квалификации и переподготовки педагогов ряда стран СНГ, Западной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в Южной Осетии и Республике Абхазия, добавила Васильева.

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