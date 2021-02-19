Минский суд приговорил журналисток «Белсата» к двум годам лишения свободы

Суд в Минске назначил журналисткам «Белсата» Дарье Чульцовой и Екатерине Бахваловой два года лишения свободы за стрим с акции протеста.

На рассмотрение дела у суда ушло три дня. Девушек признали виновными в «организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок» по части 1 статьи 342 УК РБ. Дарья и Екатерина будут отбывать срок в колонии общего режима.

15 ноября 2020 года Дарья Чульцова и Екатерина Бахвалова вели прямой эфир с «Площади перемен» в Минске. Там организовали мемориал Романа Бондаренко, который погиб после избиения. Силовики пришли в квартиру, из которой девушки вели стрим, и задержали их.