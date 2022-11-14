Минюст начнет публиковать персональные данные иноагентов

В едином реестре иностранных агентов с 1 декабря будут публиковаться персональные данные добавленных в него физических лиц. Помимо ФИО и даты включения в реестр Минюст разместит на своем сайте ИНН, СНИЛС, дату и основание включения в список с конкретными нормами закона. Требования будут также распространяться на юрлиц, общественных и иных объединений. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Напомним, что закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» президент России Владимир Путин подписал в июле. Согласно документу, иноагентом может быть признано лицо, получившее «поддержку из-за рубежа» или находящееся под «иностранным влиянием».

Законопроект предполагает также создание единого реестра иноагентов взамен существующих четырех.