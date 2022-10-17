Минюст обновил список иноагентов

В пятницу, 14 октября, Минюст пополнил реестры иностранных агентов.
В список СМИ-иноагентов внесли шесть человек. Туда попали:
— кинокритик Антон Долин*;
— журналист Иван Жадаев*;
— экс-замглавреда «Ведомостей» Кирилл Харатьян*;
— журналист Владимир Рувинский*;
— журналистка Вероника Куцылло*;
— журналистка Наталья Телегина*.
В реестр физлиц-иноагентов попали:
— Кира Ярмыш**;
— главный редактор «Дождя»* Тихон Дзядко**;
— журналист Дмитрий Низовцев**.
Также иностранным агентом признали движение «Весна»***. Его внесли в список незарегистрированных объединений-иноагентов, ранее Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.
*Внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента
**Внесены Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента
***Внесено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функцию иностранного агента. Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ