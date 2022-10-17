Минюст обновил список иноагентов

В пятницу, 14 октября, Минюст пополнил реестры иностранных агентов.

В список СМИ-иноагентов внесли шесть человек. Туда попали:

— кинокритик Антон Долин*;

— журналист Иван Жадаев*;

— экс-замглавреда «Ведомостей» Кирилл Харатьян*;

— журналист Владимир Рувинский*;

— журналистка Вероника Куцылло*;

— журналистка Наталья Телегина*.

В реестр физлиц-иноагентов попали:

— Кира Ярмыш**;

— главный редактор «Дождя»* Тихон Дзядко**;

— журналист Дмитрий Низовцев**.

Также иностранным агентом признали движение «Весна»***. Его внесли в список незарегистрированных объединений-иноагентов, ранее Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.

*Внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Внесены Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента

***Внесено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функцию иностранного агента. Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ