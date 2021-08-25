Минюст обосновал включение «Дождя»* в список иностранных агентов

В пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства, говорится о сведениях, полученных от Роскомнадзора и Росфинмониторинга. На их основе телеканал был внесен в реестр.

«Телеканал Дождь ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников. Так, в рамках заключенного договора ООО Телеканал Дождь получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро».

Помимо этого, организация замечена за распространением и цитированием материалов других нежелательных СМИ, которые выполняют роль иностранных агентов — среди них «Голос Америки»*, «Телеканал Настоящее Время»*, «VTimes.io»* и другие.

Также Минюст России подтвердил легитимность своих действий, сославшись на шестую статью закона РФ «О средствах массовой информации». Согласно этому документу министерство действовало в рамках закона.

*входит в реестр иностранных агентов