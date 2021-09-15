Минюст объяснил причину внесения Ильи Рождественского* в список иноагентов

Минюст предоставил возражения на иск о признании незаконным включение журналиста Ильи Рождественского* в реестр СМИ-иноагентов.

Глава правозащитной организации «Агора» Илья Чиков пишет в своём telegram-канале, что одна из причин — публикация материалов про недвижимость генпрокурора Игоря Краснова, про дело Ивана Сафронова, про уличные протесты, про задержания журналистов, про закон об иноагентах и работу Госдумы.

Адвокат также сообщает, что решение о включении Ильи Рождественского* в реестр иноагентов согласовал МИД России, но документов, подтверждающих получение журналистом денег из-за рубежа, Минюст в суд не представил.

Напомним, 23 июля Минюст добавил в список иностранных агентов издание The Insider* и пятерых журналистов: Илью Рождественского*, Алексея Постернака*, Софью Гройсман*, Михаила Рубина* и Юлию Апухтину*. Позднее 3 сентября Минюст включил в реестр ещё четыре ООО, связанных с уже внесёнными в список фамилиями – в частности, ООО «Вега 2021»*, учредителем которого является Илья Рождественский*.

*внесены в реестр СМИ-иноагентов.