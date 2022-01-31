Минюст пересмотрит закон об иноагентах и работе СМИ, попавших под его действие

Минюст России до 1 мая 2022 года должен проанализировать закон об иноагентах, в том числе в части исключения из реестра организаций, которые в него попали. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Пересмотром закона займется также Генпрокуратура РФ и СПЧ. Отдельно поручено проанализировать положения закона о регулировании деятельности СМИ, которые выполняют функции иноагентов. «При необходимости представить предложения о совершенствовании законодательства Российской Федерации», — отмечается в документе.