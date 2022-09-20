Минюст поддержал законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России

Глава ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн опубликовал проект отзыва Минюста на его инициативу о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (сейчас распространение такой информации запрещено только среди несовершеннолетних). В ведомстве поддерживают принятие законопроекта, следует из текста отзыва.

При этом в Минюсте отметили необходимость доработать законопроект и добавить поправки в действующее законодательство, которое затрагивает новая инициатива. В частности, изменения нужно будет внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». О том, что инициатива коснется фильмов и книг, Хинштейн заявлял в начале сентября.

Законопроект об административной ответственности за «пропаганду» ЛГБТК-отношений предусматривает штраф для граждан до 200 000 рублей, для юрлиц — до 4 млн рублей, если правонарушение совершено в интернете или с применением средств массовой информации. За пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних россиянам будет грозить штраф до 200 000 рублей, для юрлиц — до 5 млн рублей. Если нарушение совершено в сети, то штраф для граждан составит до 400 000 рублей, а для юрлиц — до 5 млн рублей либо административное приостановление деятельности на 90 суток.