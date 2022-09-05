Минюст пополнил список иноагентов

Министерство юстиции РФ традиционно в пятницу вечером, 2 сентября, пополнило списки иностранных агентов.

В список СМИ-иноагентов попали:

— главный редактор «Новой газеты. Европа» Кирилл Мартынов*

— блогер Кирилл Федоров*

— журналист Сергей Лойко*

— муниципальный депутат Юлия Галямина*

— телеведущий Михаил Шац*

— политолог Сергей Медведев*

— ООО «Новости»*

Позже выяснилось, что внесенное в реестр СМИ-иноагентов ООО «Новости»* является юрлицом сайта красноярского телеканала «ТВК». Редакция сделала заявление насчет признания иноагентом ООО «Новости»:

Официальных объяснений от ведомства по этому поводу нет. Мы не получали иностранного финансирования. Данное решение считаем незаконным и будем обжаловать в установленном порядке. До этого времени мы будем выполнять все необходимые требования законодательства», — сообщили в ТВК.