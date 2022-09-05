Минюст пополнил список иноагентов

Министерство юстиции РФ традиционно в пятницу вечером, 2 сентября, пополнило списки иностранных агентов.
В список СМИ-иноагентов попали:
— главный редактор «Новой газеты. Европа» Кирилл Мартынов*
— блогер Кирилл Федоров*
— журналист Сергей Лойко*
— муниципальный депутат Юлия Галямина*
— телеведущий Михаил Шац*
— политолог Сергей Медведев*
— ООО «Новости»*
Позже выяснилось, что внесенное в реестр СМИ-иноагентов ООО «Новости»* является юрлицом сайта красноярского телеканала «ТВК». Редакция сделала заявление насчет признания иноагентом ООО «Новости»:
Официальных объяснений от ведомства по этому поводу нет. Мы не получали иностранного финансирования. Данное решение считаем незаконным и будем обжаловать в установленном порядке. До этого времени мы будем выполнять все необходимые требования законодательства», — сообщили в ТВК.
В список физлиц-иноагентов добавлены:
— журналистка Екатерина Гордеева**
— украинский журналист Дмитрий Гордон**
— юрист Иван Жданов**
— бизнесмен Борис Зимин**
— музыкант Андрей Макаревич**
— политолог Федор Крашенинников**
Источником финансирования у всех физических лиц значится Украина.
* Внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
** Внесены Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента