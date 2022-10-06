Минюст пополнил список иноагентов

В четверг, 6 октября, Министерство юстиции внесло в список физлиц-иноагентов фигурантов дела «Весны» Богдана Литвина* и Тимофея Мартыненко*. Причиной обозначено «осуществление политической деятельности», источник — Украина.

30 сентября прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать оппозиционное демократическое движение «Весна» экстремистским и запретить его деятельность, обвинив его в организации митингов «для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

*Внесены Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента