Минюст предложил штрафовать за репосты материалов незарегистрированных СМИ

Министерство юстиции РФ предложило штрафовать за распространение материалов изданий, не зарегистрированных в России в качестве СМИ (включая зарубежные), а также за их перепосты. Кроме того, предлагается ввести штрафы для СМИ за непредоставление информации о финансировании, а также снизить в десять раз штраф для юрлиц за распространение экстремистских материалов.

Такие нормы, в числе прочего, содержит подготовленный Минюстом проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), размещенный на портале общественной экспертизы нормативных правовых актов.

Новый Кодекс об административных правонарушениях, а также Процессуальный кодекс об административных правонарушениях (ПКАП РФ) должны вступить в силу 1 января 2021 года.