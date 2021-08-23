Минюст признал телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» иноагентами

В пятницу, 20 августа стало известно, что Министерство юстиции РФ признало иностранными агентами телеканал «Дождь», издание «Важные истории» и семь журналистов.

В реестр также внесены семь человек, среди которых журналисты Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Роман Анин и Дмитрий Великовский, указанные на сайте "Важных историй" как члены команды. Шмагун еще в январе этого года сообщала, что уходит из издания.

Главред «Дождя» Тихон Дзядко сказал Би-би-си, что узнал о включении телеканала в список СМИ-иноагентов от корреспондента Интерфакса.

«Ни мне, ни кому бы то ни было никто причины не объяснял. Мы об этом узнали из интернета, поэтому подобное решение вызывает недоумение. Ожидать можно было все что угодно, но мы исходим из того, что для принятия решения должны быть основания. Телеканал «Дождь» — это средство массовой информации с абсолютно прозрачной системой финансирования. Вся наша финансовая отчетность публикуется на нашем сайте, никаких иностранных денег у нас нет», — сказал Дзядко.

Главред «Важных историй» Роман Анин в разговоре с Би-би-си связал произошедшее с потерей властями общественной поддержки: соответственно они могут видеть в независимых СМИ угрозу. Такие медиа, по его словам, рассказывают правду о коррупции, бедности, нищете, поэтому власти «решили расправиться с независимыми СМИ, признавая всех подряд иностранными агентами, нежелательными организациями и так далее».

Сотрудникам «Важных историй» Анин говорил о рисках признания иноагентами, но никто не уволился, а все журналисты стали работать еще с «большим рвением». По его словам, редакция продолжит публиковать «важные истории», пусть и с новым лейблом иноагента.

Он готов пройти все российские судебные инстанции с жалобой на минюст, чтобы обжаловать решение в ЕСПЧ. «Никаких надежд на это обжалование [в России] нет, потому что независимый суд в России был уничтожен гораздо раньше независимых СМИ», — пояснил он.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в ближайшие дни намерен обсудить включение телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) в реестр иноагентов с представителями Минюста России. Об этом ТАСС в субботу заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.