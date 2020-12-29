Минюст признал журналистов «Псковской губернии», «7х7» и «Радио Свобода» СМИ-иноагентами

Министерство юстиции впервые добавило в перечень СМИ-иноагентов физических лиц, следует из обновленного списка на сайте ведомства.

В реестр включены главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин, журналист «7х7» Сергей Маркелов, корреспондент «Радио Свобода» Людмила Савицкая, правозащитник Лев Пономарев, акционистка Дарья Апахончич.

Маркелов в разговоре с «МБХ медиа» рассказал, что его никто не уведомлял о включении в реестр и он пока не знает, что с этим делать. Стало новостью попадание в список также для Пономарева и Апахончич. Камалягин заявил о намерении оспорить решение Минюста.

«Я пару раз в течение года, еще до принятия закона об иноагентах-физлицах,писал материалы для «Север.Реалии» (признано Минюстом СМИ-иноагентом). Вот они мне пару раз переводили гонорар. Больше я не вижу причин. Получается, что они взяли данные до подписания закона и по этим данным вписали меня в этот список», — рассказал он.