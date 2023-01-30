Минюст рассказал, как принимает решения о признании иноагентами

Все решения о признании иностранными агентами основываются на юридически подтвержденных фактах, заявил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко.

По словам Свириденко, в реестр включаются физические и юридические лица, занимающиеся определенными видами деятельности, «находясь при этом под иностранным влиянием».

«Так, формы политической деятельности, сферы и цели ее осуществления четко сформулированы в федеральном законе "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" и позволяют отнести ту или иную деятельность к разряду политической. Все решения основаны на юридически подтвержденных фактах, а документальное подтверждение содержится в материалах реестровых дел», — пояснил Свириденко.

Замминистра также добавил, что на сайте ведомства стала публиковаться справочная информация о лицах, включенных в реестр иноагентах. По его словам, данные сведения в большинстве случаев получены «из отрытых источников», а публиковать их стало возможным в том числе и благодаря принятому федеральному закону.

Напомним, Владимир Путин подписал закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, 1 декабря 2022 года.