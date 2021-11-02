Минюст рассказал Петру Маняхину*, почему его внесли в реестр СМИ-иноагентов

В середине июля Минюст внес бывшего сотрудника «Проекта»** Петра Маняхина* в реестр СМИ-иноагентов. Журналист пытается обжаловать это решение. Через две недели после того, как Маняхин* подал судебный иск, Минюст объяснил, почему его признали «иноагентом».

Петр Маняхин* рассказал «Медузе»* (источник внесен в реестр СМИ-иноагентов), что Минюст уличил его в получении трех переводов в долларах, которые сделал сам журналист — он переводил деньги с одного счета на другой.

Еще одним основание — ретвит в поддержку «Медузы»*, когда издание признали иностранным агентом. Также в причинах включения в реестр Минюcт указал статью Маняхина* о пытках, которые применяют новосибирские полицейские. В ответе Минюста, по словам адвоката журналиста*, также указано, что данные о финансовых операциях Маняхина* поступили от «органов государственной власти». Но не уточняется, от каких именно.

Петр Маняхин* направил в Железнодорожный районный суд Новосибирска иск с требованием отменить решение министерства юстиции 14 октября. Ответчиками журналист указал Минюст и его управление в Новосибирской области.

Первое заседание назначено на 10 ноября.

В будущем Маняхин* надеется обжаловать решение Минюста в Конституционном суде и в ЕСПЧ.

*Внесены в реестр СМИ-иноагентов

**Признан нежелательной организацией