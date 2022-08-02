Минюст разъяснил отличия между статьями о «фейках» и «дискредитации» ВС РФ

Министерство юстиции РФ подготовило две методички о том, как проводить судебную экспертизу по новым статьям КоАП и УК. В этих документах ведомство объясняет следователям, судьям и судебным экспертам, как правильно анализировать высказывания о действиях российских вооруженных сил. Министерство указывает, что «утверждение о факте» относится к статье о «распространении заведомо ложной информации», а негативное «мнение» о действиях армии — к «дискредитации».

Пособия были утверждены подведомственным Минюсту НИИ судебных экспертиз еще 17 июня. Авторы пишут, что методички разработаны «в связи с актуальностью задач, обусловленных применением новых правовых норм законодательства РФ».

Напомним, что Минюст попросил привлекать для подобных экспертиз специалистов в области филологии и психологии, чтобы иметь возможность выносить максимально точные судебные решения.