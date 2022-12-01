Минюст РФ опубликовал единый реестр иностранных агентов

Сегодня, 1 декабря, в России вступил в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (закон об иноагентах), согласно которому четыре реестра необходимо было объединить в один.

Сейчас в едином списке 493 наименования, в него вошли все объявленные ранее иноагентами физические и юридические лица.

У физических лиц указаны ФИО и дата рождения. У юрлиц — ОГРН и ИНН. Часть из них содержит ссылки на интернет-ресурсы.

У каждого указаны дата и основание включения в реестр. Рядом с некоторыми стоят пометки об исключении из числа иноагентов.

Напомним, согласно вступившему в силу закону об иноагентах, для наделения человека этим статусом достаточно «иностранного влияния».

Также иноагентам запрещено:

— распространять информацию среди детей — на таких печатных материалах должна будет стоять маркировка 18+, продавать их можно будет только в запечатанной непрозрачной упаковке

— преподавать в образовательных учреждениях

— быть членами избирательных комиссий

— участвовать в госзакупках

— страховать вклады

— работать на государственной и муниципальной службе или в органах внутренних дел

Кроме того, поправки дали Минюсту РФ возможность получать справки по операциям, счетам и вкладам любых физических и юридических лиц при наличии признаков нарушения закона об иноагентах, а также по счетам уже признанных иноагентов.

Правительство РФ также ввело новые правила маркировки для иностранных агентов. Они должны сопровождать свои публикации пометкой следующего содержания: «Настоящий материал (информация) произведён, распространён и (или) направлен иностранным агентом (наименование или ФИО) либо касается деятельности иностранного агента (наименование или ФИО)».

Отныне Министерство юстиции РФ намерено публиковать личные данные физлиц, попавших в реестр иностранных агентов. В перечень будут вносить не только ФИО (как это происходит сейчас), но и дату рождения, ИНН и СНИЛС, основания включения в реестр с указанием конкретных норм закона и даты принятия решений Минюстом о включении человека в реестр и об исключении из него. Требования будут также распространяться на юрлиц, общественные и иные объединения.