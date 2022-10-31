Минюст РФ пополнил реестр иноагентов

В список СМИ-иноагентов попали:

• Алексей Докучаев* — основатель издательства Individuum

• Андрей Баев* — директор сервиса Bookmate*.

• ЗАО «Букмейт Лимитед»* — юрлицо сервиса для чтения электронных книг Bookmate*.

В реестр физлиц-иноагентов внесли:

• Наталья Синдеева**, основательница «Дождя»*

• Екатерина Котрикадзе**, журналист

• Владимир Роменский**, журналист

• Михаил Беньяш**, адвокат

• Тарас Березовец**, политолог

• Иван Яковина**, журналист

В качестве зарубежного источника финансирования у физлиц-иноагентов указана Украина. Причина внесения в реестр — «осуществление политической деятельности».

*Внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Внесены Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента