Минюст РФ пополнил реестр иноагентов

Окт 31, 2022

В список СМИ-иноагентов попали:

•   Алексей Докучаев* — основатель издательства Individuum

•   Андрей Баев* — директор сервиса Bookmate*.

•   ЗАО «Букмейт Лимитед»* — юрлицо сервиса для чтения электронных книг Bookmate*.

В реестр физлиц-иноагентов внесли:

•   Наталья Синдеева**, основательница «Дождя»*

•   Екатерина Котрикадзе**, журналист

•   Владимир Роменский**, журналист

•   Михаил Беньяш**, адвокат

•   Тарас Березовец**, политолог

•   Иван Яковина**, журналист

В качестве зарубежного источника финансирования у физлиц-иноагентов указана Украина. Причина внесения в реестр — «осуществление политической деятельности».

 

*Внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Внесены Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента

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