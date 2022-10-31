Минюст РФ пополнил реестр иноагентов

В список СМИ-иноагентов попали:
• Алексей Докучаев* — основатель издательства Individuum
• Андрей Баев* — директор сервиса Bookmate*.
• ЗАО «Букмейт Лимитед»* — юрлицо сервиса для чтения электронных книг Bookmate*.
В реестр физлиц-иноагентов внесли:
• Наталья Синдеева**, основательница «Дождя»*
• Екатерина Котрикадзе**, журналист
• Владимир Роменский**, журналист
• Михаил Беньяш**, адвокат
• Тарас Березовец**, политолог
• Иван Яковина**, журналист
В качестве зарубежного источника финансирования у физлиц-иноагентов указана Украина. Причина внесения в реестр — «осуществление политической деятельности».
*Внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента
**Внесены Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента