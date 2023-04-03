Минюст РФ внес в реестр иноагентов главу Союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова*

Министерство юстиции РФ в пятницу, 31 марта, вновь пополнило единый реестр иностранных агентов.
Минюст внес в реестр «иноагентов» главу Союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова*.
Также в реестр попали:
— музыкант, фронтмен группы «Ногу свело!» Максим Покровский*;
— депутат Горсовета Новосибирска и оппозиционер Сергей Бойко*;
— проект «Теплица социальных технологий»*;
— общественное объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие»*;
— объединение «Настоящая Россия»*.
*Признаны Минюстом РФ иностранными агентами
Источник: Лениздат