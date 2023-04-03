Минюст РФ внес в реестр иноагентов главу Союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова*

Апр 3, 2023

Министерство юстиции РФ в пятницу, 31 марта, вновь пополнило единый реестр иностранных агентов.

Минюст внес в реестр «иноагентов» главу Союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова*. 

Также в реестр попали:

— музыкант, фронтмен группы «Ногу свело!» Максим Покровский*;

— депутат Горсовета Новосибирска и оппозиционер Сергей Бойко*;

— проект «Теплица социальных технологий»*;

— общественное объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие»*;

— объединение «Настоящая Россия»*. 

 

*Признаны Минюстом РФ иностранными агентами

Источник: Лениздат
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