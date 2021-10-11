Минюст России внес в список иноагентов Bellingcat, «Кавказский узел» и девять журналистов

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, расследовательскую группу Bellingcat, издания «Кавказский узел» и MNews, сообщает пресс-служба ведомства. В список также попали девять человек.

В реестр включены Андрей Захаров (корреспондент Би-би-си, бывший журналист «Проекта», признанного нежелательной организацией и ликвидированного), глава Центра защиты прав СМИ* Галина Арапова, журналисты Татьяна Вольтская (сотрудничает с «Радио Свобода»*), Екатерина Клепиковская (сотрудничает с «Север.Реалии»*), Роман Перл (сотрудничает с «Настоящим временем»*), Евгений Симонов (сотрудничает с «Радио Свобода»*), Елена Соловьева (фрилансер, сотрудничает с «Новой газетой»), Даниил Сотников (журналист «Дождя»*, бывший журналист «Проекта») и Елизавета Сурначева (сотрудничает с «Настоящим временем»*, бывшая журналистка «Проекта»).

*внесены в реестр иностранных агентов.