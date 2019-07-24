Минюст США инициировал проверку ведущих онлайн-платформ

Министерство юстиции США начало антимонопольное расследование в отношении крупнейших онлайн-платформ, сообщается на официальном сайте ведомства.

Антимонопольный отдел министерства изучает вопрос о том, каким образом онлайн-платформам удалось закрепиться на рынке, и участвуют ли они в практиках, которые снижают конкуренцию, подавляют инновации или наносят иной вред потребителям, — говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, при проведении проверки будут учитываться широко распространенные опасения потребителей, предприятий и предпринимателей в отношении поиска, социальных сетей и некоторых розничных услуг в интернете.

Антимонопольный отдел министерства проводит консультации и запрашивает информацию у общественности, включая участников отрасли, которые имеют непосредственное представление о конкуренции на онлайн-платформах, а также других лиц, — поясняется в сообщении на сайте министерства.

Как заключается в сообщении, целью расследования является «объективная оценка конкурентных условий на онлайн-рынке и обеспечение жителям США доступа к свободным рынкам, на которых компании конкурируют в предоставлении услуг, интересных потребителям».

Как пишет агентство Reuters, упоминаемые в сообщении формулировки, очевидно, касаются Google, Amazon, Facebook, а также Apple. Представитель министерства отказался предоставить изданию перечень компаний, деятельность которых будет подвергнута проверке. В Google и Apple отказались от комментариев, Facebook и Amazon не смогли предоставить оперативный комментарий Reuters.

В июне Reuters сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует проверить, не злоупотребляют ли Amazon, Apple, Facebook и Google своим огромным влиянием на рынке.

Это обещает быть беспрецедентной, широкомасштабной проверкой некоторых крупнейших компаний мира. Источник, знакомый с ходом ситуации, заявлял, что в проверке могут быть задействованы несколько государственных прокуроров, — отмечали в агентстве.

Как заключает Reuters, технологические корпорации сталкиваются с негативной реакцией в Соединенных Штатах и по всему миру. Этому способствуют опасения о том, что они обладают слишком большой властью и наносят ущерб потребителям и конкурентам.