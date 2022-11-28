Минюст включил компанию Meta* в реестр экстремистских организаций

Минюст России внес компанию Meta Platforms* в реестр экстремистских организаций.

Отмечается, что в перечень компания внесена по решению Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 года. Меры не распространяются на деятельность мессенджера WhatsApp, который также принадлежит Meta*, из-за отсутствия функций по публичному распространению информации.

Напомним, в октябре компания Meta* была внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Несмотря на запрет Meta* как экстремистской организации, россияне могут и дальше пользоваться продуктами компании. Об этом говорится в тексте решения Тверского районного суда.

*Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ



