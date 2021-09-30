Минюст включил «Медиазону» и «ОВД-Инфо» в реестр иноагентов

Минюст включил «ОВД-Инфо», «Зону права», ООО ЗП («Медиазона»), издателя «Медиазоны» Петра Верзилова и главреда издания Сергея Смирнова в реестр иноагентов.

С требованием внести «Медиазону»* в реестр обратился Фонд защиты национальных ценностей, связанный с бизнесменом Евгением Пригожиным. Президент фонда Максим Шугалей также требовал признать иноагентом главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова*.

Редакция Медиазоны* опубликовала на своем сайте обращение к аудитории:

Ярлык «иностранного агента» делает работу журналистов очень сложной — а иногда и просто невыполнимой. Каждый сотрудник «Медиазоны»* теперь может попасть в этот реестр и в личном качестве (а это может привести даже к уголовному делу). Из-за этого ярлыка с нами откажутся общаться некоторые герои, чиновники перестанут отвечать на наши вопросы, коллеги будут опасаться ссылаться на наши публикации, а читатели репостить их — ведь никто не знает, не придут ли потом и за ними. Клеймо «иноагента» для того и нужно, чтобы люди обходили нас стороной.

Нам будет трудно, но мы не собираемся останавливаться.