Минюст включил НПО «Декабристы»* в реестр нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ включило немецкую неправительственную организацию Dekabristen e. V.* в перечень нежелательных в России организаций.

В материалах Минюста сказано, что НПО включена в этот перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Напомним, Генпрокуратура РФ признала «нежелательной» деятельность немецкой неправительственной организации «Декабристы»* (Dekabristen e.V*) в начале октября. В сообщении ведомства отмечалось, что организация угрожает конституционному строю и безопасности России.

Как сообщается на сайте НПО, деятельность Dekabristen e.V.* направлена на развитие гражданского общества в Восточной Европе, Центральной Азии, на Северном и Южном Кавказе.

НПО оказывает поддержку общественным организациям, низовым инициативам, социальным проектам, художницам и журналисткам. Ассоциация и команда «включает эксперток и активисток из Беларуси, Германии, Грузии, Казахстана, Польши, России и Украины».

*Организация включена в список нежелательных на территории РФ.