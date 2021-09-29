Минюст включил ООО «Важные иноагенты» в реестр СМИ-«иноагентов»

Министерство юстиции России включил общество с ограниченной ответственностью «Важные иноагенты» в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента».

Учредителем ООО стал редактор «Важных историй»*, журналист-расследователь Роман Шлейнов*.

Согласно закону, СМИ-иноагенты обязаны в течение месяца после внесения в реестр учредить российское юрлицо для предоставления финансовых отчетов в Минюст.

20 августа Минюст включил издание «Важные истории» в реестр СМИ-«иноагентов». В список также попали журналисты «Важных историй» Роман Шлейнов, Ирина Долинина*, Алеся Мароховская*, Дмитрий Великовский*, а также главред издания Роман Анин* и экс-журналистка издания Олеся Шмагун*.

Команда издания тогда заявила, что сознательно зарегистрировала СМИ за рубежом, чтобы не превратиться «в информационную обслугу власти, которая лает, когда ей это прикажут».

*Внесены Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»